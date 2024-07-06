Datça'nın Mesudiye Mahallesi ve çevresindeki 6 farklı mevkide yaşanan kireç tıkanıklığı nedeniyle meydana gelen su sorunu, MUSKİ (Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü) ekipleri tarafından gerçekleştirilen hat yenileme çalışmalarıyla çözüldü. MUSKİ, Betçe projesi kapsamında bu bölgelerdeki içme suyu hatlarını yenileyerek 6 bin 300 metrelik bir hat yenileme işlemi gerçekleştirdi.

Sorun ortadan kaldırıldı

Kireçlenme nedeniyle tıkanan su hatlarının yenilenmesiyle birlikte Mesudiye Mahallesi ve çevresindeki Damarası, Meşe Çukuru, Döşeme, Mezgit, Ovabükü ve Hayıtbükü mevkilerindeki su ulaşımı sorunu ortadan kaldırıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda abonelere sorunsuz su iletimi sağlanmış oldu.

"Vatandaşlarımız rahatladı"

Mesudiye Mahalle Muhtarı Cüneyt Aydeniz, yapılan yenileme çalışmaları ve Betçe projesi sayesinde mahalle sakinlerinin su sorunu yaşamadığını belirterek, "MUSKİ'nin gerçekleştirdiği hat yenileme çalışmaları ile uzun süredir yaşadığımız su kesinti sorunları çözüldü. Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerinden memnunuz, vatandaşlarımız rahatladı" dedi.