David Beckham, bu yılki Dünya Ekonomik Forumu toplantısına katılarak, gençlere büyük bir destek mesajı verdi. İsviçre’nin Davos kentinde gerçekleşen etkinlikte, UNICEF'in iyi niyet elçisi olarak da yer alan Beckham, gençlerin potansiyeline inandığını ve onlara fırsat ve cesaret verildiğinde büyük başarılar elde edebileceklerini dile getirdi.

Beckham’dan gençlere ilham verici mesajlar

Beckham, konuşmasında gençlerin toplumların geleceği için önemine değindi ve onlara fırsatlar yaratmanın önemini vurguladı. “Gençlere cesaret verir ve doğru fırsatları sunarsak, onların potansiyelini açığa çıkarabiliriz,” diyen Beckham, her zaman gençlerin yanında olduğunu belirtti.

Kraliyet ailesiyle duygusal bağlar

David Beckham, konuşmasında ayrıca İngiltere Kraliyet ailesine olan derin saygısını da ifade etti. Geçtiğimiz yıl, İngiltere Kralı Charles’ın kurduğu vakfın elçisi olarak görev almaya başlayan Beckham, bu görevin kendisini ne kadar onurlandırdığını anlattı. “Ben her zaman kraliyet ailesinin büyük bir destekçisi oldum. Onlara hayranlık duyan bir ailede büyüdüm,” dedi.

Beckham, Kral Charles’ın vakfında çalışmaya davet edildiğinde duyduğu mutluluğu da paylaştı. “Kral bana vakfında çalışmamı söylediğinde büyük onur duydum, kendimi ayrıcalıklı hissettim. Hemen anneme telefon ettim. Annem o kadar sevindi ki, ağlamaya başladı,” diyen Beckham, Kral Charles’ın yıllardır gösterdiği liderliği ve adanmışlığı övgüyle anlattı. "Bizim kralımız inanılmaz bir adam," diye ekledi.