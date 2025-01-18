Show TV’de yayınlanan ve her Pazar akşamı izleyici karşısına çıkan "Deha" dizisi, son dönemin en popüler yapımlarından biri haline geldi. Yönetmenliğini Umut Aral’ın üstlendiği dizi, dikkat çeken oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle büyük beğeni topluyor. Ancak diziden gelen son haber, izleyiciler tarafından büyük bir şaşkınlıkla karşılandı.

Esme karakteri veda ediyor

Dizinin sevilen karakterlerinden Esme'yi canlandıran Ahsen Eroğlu'nun, diziden ayrılacağı iddia edildi. Bu gelişme, gazeteci Birsen Altuntaş’ın sosyal medya üzerinden duyurduğu haberiyle kesinlik kazandı. Dizinin senaryosunda yapılacak değişiklikler doğrultusunda Eroğlu'nun kadrodan ayrılacağı öğrenildi.

Ahsen Eroğlu’nun diziden ayrılacağı haberinin duyulmasının ardından, "Deha" dizisinin geniş hayran kitlesi sosyal medyada adeta isyan etti. “Ahsen çıkmasın, olmaz!”, “Bu diziyi Ahsen’siz izlemem”, “Ahsen’i çıkaranlar büyük hata yapacak” gibi yorumlar, sosyal medya platformlarında hızla yayıldı.

Dizinin hayranları, karakterin diziden ayrılmasının hikayeyi ve dizinin genel havasını olumsuz etkileyeceğinden endişe duyuyor. Ahsen Eroğlu’nun performansının, diziyi izleyenler için büyük bir çekim alanı oluşturduğu düşünülüyor.