DEM Parti, Sırrı Süreyya Önder'in sağlık sorunları nedeniyle ertelenen Adalet Bakanlığı görüşmesi için yeniden başvuru yaptı.

DEM Parti, Adalet Bakanlığı görüşmesi için yeniden başvurdu

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), Sırrı Süreyya Önder'in yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle geçtiğimiz hafta ertelenen Adalet Bakanlığı görüşmesi için yeniden başvuru yaptı.

MA'da yer alan habere göre, görüşmenin ertelenmesinin ardından DEM Parti yetkilileri, görüşmenin gerçekleşmesi için Adalet Bakanlığı'na resmi başvuruda bulundu.

DEM Parti heyeti belli oldu

Görüşmeye katılacak DEM Parti heyetinde, Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli'nin yanı sıra, Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu Eşsözcüsü ve Eş Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Türkdoğan'ın yer alacağı bildirildi.

Heyetin, Adalet Bakanlığı ile gerçekleştireceği görüşmede, insan hakları ve yargı süreçleri gibi başlıkların ele alınması bekleniyor.