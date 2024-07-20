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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Yusuf Ö'nün dünkü basın açıklamasında terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti aleyhinde açıklamalarda bulunduğu gerekçesiyle çalışma yürüttü.

ADIYAMAN (AA) - DEM Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Yusuf Ö, terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti aleyhinde açıklamalarda bulunduğu iddiasıyla gözaltı na alındı.

Tekirdağ'da 34 bin 118 sentetik uyuşturucu ele geçirilen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı

Tekirdağ'da 34 bin 118 sentetik uyuşturucu ele geçirilen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı

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