Bu tercih, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve Akalın’ın, daha önce giyimiyle ilgili eleştirilerde bulunduğu Gülşen’le ilgili geçmişteki yorumlarıyla karşılaştırıldı.

"Bu don değil"

Gülşen’i giyimi üzerinden eleştiren Akalın’ın, plaj konserinde mayo ve transparan kıyafet tercih etmesi bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirildi. Akalın’a, "Gülşen'i çok kınamıştın, zayıflayınca fit olunca hak mı verdin?" şeklinde tepkiler geldi. Akalın ise bu eleştirilere, "Plaj konseri aşkım, bu don değil" şeklinde yanıt verdi.

Başka bir takipçisinin "Çocuk, anne neden çıplaksın demedi mi?" yorumuna ise Akalın, "Altımdaki don olmadığı için plaj konserinde demedi" şeklinde karşılık verdi.