Etiler'deki 1+1 evinde kiracısı tarafından mağdur edildiğini belirten Demet Akalın, 5 bin TL kira ödeyen kiracısının evi neredeyse işgal edercesine oturduğunu ifade etti. Akalın, kiracının evi boşaltmaması nedeniyle yaşadığı sıkıntıyı dile getirirken, yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

"Bu evleri bedava oturun diye almadık"

Evin güncel kira değerinin 35 bin TL olduğunu belirten Akalın, kiracısının halen 5 bin TL kira ödediğini ve bu durumdan rahatsız olduğunu belirtti. Sosyal medya hesabından, "Bu evleri bedava oturun diye almadık arkadaş. Adam çöktü evime ya!" şeklinde bir açıklama yapan Akalın, yaşadığı mağduriyeti gözler önüne serdi.

Öğrenciye bedava verecek

Akalın, bir takipçisinin kiracıyı nasıl çıkaracağına yönelik tavsiyesine de yanıt vererek, "Ben de benim bedavacıyı çıkartmak istiyorum. Üstelik bir öğrenciyi 1 sene boyunca bedavaya oturtacağım" dedi. Kiracısının emlakçıya giderek kira zammından vazgeçtiğini belirten Akalın, bu süreçte avukatını devreye soktuğunu ancak henüz bir çözüme ulaşamadığını ekledi.