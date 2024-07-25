İzmir'de narkotik suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen geniş çaplı operasyon, 'Demirdaşlar' olarak bilinen organize suç örgütünü hedef aldı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, kendilerini 'hurdacı' ve domates yetiştiren 'tarım işçisi' olarak tanıtan örgüt üyeleri izlemeye alındı.

Polis ekipleri, örgüt üyelerinin uyuşturucu madde ticareti yaparak elde ettikleri gelirleri, kendileri veya aile fertleri adına taşınır ve taşınmaz mal alarak akladıklarını belirledi. Bu tespitlerin ardından, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri özel harekat destekli bir operasyon düzenledi.

Büyük miktarda mal varlığı ele geçirildi

Belirlenen 8 adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda, 4 kilo 300 gram altın, suçtan elde edildiği düşünülen 3 milyon 233 bin 140 TL, piyasa değeri 140 milyon lira olduğu değerlendirilen 36 gayrimenkul ve 22 lüks motorlu araç ele geçirildi. İzmir'de bugüne kadar narkotik suçlardan kaynaklı ele geçirilen en yüksek miktar olduğu kaydedildi. Operasyonda, örgütle bağlantılı 12 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler adliyeye sevk edildi

Gözaltına alınan şüpheliler, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.