İzmir'in Foça ilçesinde, denizde yüzen bir kişinin üzerine konan martı, sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Eski Foça’da yaşayan emekli Mehmet Oktay Özçelebi, iskele civarında oturduğu sırada denizde sırt üstü yüzen bir adamın göbeğine konan martıyı fark etti ve bu anları cep telefonuyla kaydetti.

Anın güzelliği paylaşıldı

Özçelebi, o anı yakalamaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti. “Çok ilgimi çekti, hemen videoya aldım. İnanılmaz güzel bir hadiseydi,” diyen Özçelebi, videonun sosyal medyada birçok kişi tarafından beğenildiğini ifade etti.

Martının hikayesi

Özçelebi, martının İstanbul'dan Foça'ya tatile gelen bir aile tarafından getirildiğini öğrendiğini belirtti. Martının, aile evlerine dönerken burada bırakıldığını ve yuvadan düştüğü için bakımına ihtiyaç duyduğunu aktardı. Aile, martıyı buraya getirirken komşularına emanet etmiş. Şimdi ise martı, kendi imkânlarıyla beslenmeye başlamış durumda.

Yerel halkın dikkatini çekti

Foça’da sıkça görülen martıların aksine, bu martının insanlarla yakınlaştığına daha önce rastlanmamış. Özçelebi, “Martıyı buralarda görüyoruz ama insanlarla bu kadar yakınlaştığını görmemiştik” dedi.