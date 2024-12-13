Kuşadası Belediyesi, tarafından kente yeni turistik rotalar kazandırmak amacıyla açılan Deniz Ticaret Tarihi Müzesi ilgi görüyor.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Güvercinada Kalesi'ndeki iç kalede bulunan müzeyi, yerli ve yabancı turistler ziyaret etti. Deniz ticaretinin tarihle ilgili gelişiminde kullanılan ticari eşyalar, balıkçılık aletlerinin sergilendiği müze yaklaşık 1,5 ayda 3 bin 803 kişiyi ağırladı.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ile koleksiyoner Haluk Perk arasında imzalanan protokolle kurulan müze; “Deniz yaşamı”, “Balıkçılık”, “Ticari mallar”, “Anforalar”, “El kantarları ve ağırlıkları”, “Cep terazileri” ve “Sikkeler” bölümlerinden oluşuyor.