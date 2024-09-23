Bundesliga'nın 4. haftasında Borussia Dortmund, Stuttgart deplasmanında farklı bir yenilgi aldı. Nuri Şahin’in teknik direktörlüğünü yaptığı Dortmund, Stuttgart Arena'da oynanan maçta rakibine 5-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın yıldızı ise Stuttgart'ın forveti Deniz Undav oldu.

28 yaşındaki Deniz Undav, maçın henüz 4. dakikasında Stuttgart adına perdeyi açtı ve son dakikada attığı golle takımının galibiyetini perçinledi. Bu performansıyla gol sayısını 5’e çıkaran Undav, Stuttgart’ın rahat galibiyetinde büyük rol oynadı.

Dortmund, Bundesliga'da bu sezon çıktığı ilk üç maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alarak iyi bir başlangıç yapmıştı. Şampiyonlar Ligi'nde de Club Brugge'yi 3-0 mağlup eden ekip, sezonun ilk mağlubiyetini Stuttgart karşısında yaşadı. Bu sonuçla sarı-siyahlılar, 4. hafta sonunda 7 puanda kaldı.

Dortmund, Bundesliga'nın 5. haftasında 27 Eylül Cuma günü Bochum’u ağırlayacak. Mücadele saat 21.30'da Signal Iduna Park’ta oynanacak.