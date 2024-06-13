Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde, denizin derinliklerinde yatan Çanakkale Savaşları'ndan kalma tarihi bir mayın, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin dikkatli çalışmaları sonucu etkisiz hale getirildi.

Kemalpaşa Mahallesi'nde bulundu

Eceabat ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Yeni Kordon bölgesinde, deniz dibinde tarihi bir deniz mayını tespit edildi. Çanakkale Savaşları sırasında denize döşenmiş ve patlamamış olan bu mayın, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından bulunarak incelendi.

Güvenli imha süreci

Mayının bulunmasının ardından, Sahil Güvenlik Komutanlığı personelleri gerekli güvenlik önlemlerini alarak mayını deniz içerisinde patlatarak etkisiz hale getirdi. Bu süreçte çevredeki yerleşim birimlerinde ve denizde güvenlik tedbirleri en üst seviyede uygulandı.

Mayın parçaları çıkartıldı

İmha işleminin ardından, mayının parçaları denizden titizlikle çıkarılarak Sahil Güvenlik Komutanlığı personellerine teslim edildi. Bu parçalar, daha sonra gerekli analizler ve tarihi incelemeler için uzman ekipler tarafından değerlendirilecek.