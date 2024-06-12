İzmir Ticaret Borsası Eğitim, Kültür ve Sosyal Entegrasyon Vakfı (BORSAV) ve Akdeniz Koruma Derneği ortaklığıyla yürütülen, Sabancı Vakfı’nın Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi Hibe Programı kapsamında desteklenen Denizin Üreten Kadınları Projesi, ilk mezunlarını verdi. Proje kapsamında Buca Halk Eğitim Merkezi koordinasyonunda düzenlenen kursu tamamlayan 12 kişi, 10 Haziran 2024 tarihinde meslek belgelerini aldı.

İlk mezunlar sertifikalarını aldı

İzmir Ticaret Borsası (İTB) ve BORSAV Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, Aile ve Sosyal Hizmetler İzmir İl Müdür Yardımcısı Deniz Şengezer ve Buca Halk Eğitim Merkezi Müdürü Eyüp Pekmezci’nin katılımıyla düzenlenen törende, İTB Meclis Başkanı Ömer Gökhan Tuncer ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Ercan Korkmaz ile Bülent Uçak da yer aldı. MSC Su Ürünleri A.Ş. (Şahin Balıkçılık) tesisinde gerçekleşen törende, mezunlara su ürünleri işlemecisi meslek belgeleri takdim edildi.

Nitelikli iş gücüne katkı

Işınsu Kestelli, mesleki becerilerin belgelenmesinin ve nitelikli iş gücünün kayıt altına alınmasının önemine vurgu yaparak, “Halk Eğitim Merkezleri ile iş birliği içinde düzenlenen bu kurslarda mesleki becerilerin belgelenir hale gelmesi, ülkemizde nitelikli iş gücünün kayıt altına alınması açısından büyük önem taşıyor” dedi. Ayrıca, İzmir Ticaret Borsası olarak nitelikli insan kaynağının yetişmesine katkı vermeyi öncelikli hedefleri arasında gördüklerini belirtti ve projeyi destekleyen tüm kurumlara teşekkür etti.

Projenin devamı geliyor

Sabancı Vakfı tarafından desteklenen proje, T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliği ile yürütülüyor. Şahin Balıkçılık, projenin istihdam garantisi sağlayan özel sektör paydaşı olarak yer alıyor. İŞKUR iş başı eğitim desteğinden de faydalanılan projede, daha önce eğitimde ve istihdamda yer almayan kadın kursiyerler, işletmede istihdam edilecek.

Projenin ikinci döneminde, 18-29 yaş arası genç kadınlara 28 günlük kurs boyunca sigorta, asgari ücret, servis ve öğle yemeği sağlanarak meslek belgesi kazandırılacak. Bu yolla, 21 kadının daha su ürünleri alanında meslek belgesi edinmesi ve istihdama katılımının desteklenmesi hedefleniyor.