Denizli’nin Çivril ilçesine 35 km, şehir merkezine ise 100 km uzaklıkta bulunan Bozdağ Mahallesi, susuzluk kriziyle mücadele ediyor. Köydeki tüm kaynak suları arızalı olduğundan, köy içinde ve çevresindeki arazilerde hiçbir çeşme akmıyor. Köy sakinleri, susuzluktan dolayı hem kendilerinin hem de doğanın büyük bir mağduriyet yaşadığını ifade ediyor.

“Bir bardak su içmek için kapı çalıyoruz”

Bozdağ Mahallesi’nde yaşayanlar, köydeki hiçbir çeşmenin akmadığını belirterek, bir bardak su içebilmek için komşularının kapısını çalmak zorunda kaldıklarını dile getirdi. Mahalledeki çeşmelerin tamir edilmemesi nedeniyle günlük su ihtiyacını karşılamakta zorlandıklarını belirten köylüler, acilen çözüm beklediklerini vurguladı.

Yaban hayvanları susuzluktan ölüyor

Bozdağ sakinleri, susuzluk sorununun sadece insanları değil, doğayı da olumsuz etkilediğini belirtti. Kuruyan çeşmeler nedeniyle su bulamayan yaban hayvanlarının köye indiği ve susuzluktan öldüğü dile getirildi. Köylüler, bu durumun ekosistemi de tehlikeye soktuğunu ve hayvanların su bulabilmek için tehlikeli alanlara sürüklendiğini ifade ediyor.

“Kaynak suları onarılsın”

Köy sakinleri, yetkililerden arızalı kaynak sularının bir an önce onarılmasını ve köy çeşmelerinin akmasını talep ediyor. Köy muhtarı ve mahalle sakinleri, su sorununun çözülmemesi halinde yaşam koşullarının daha da zorlaşacağını belirterek, yetkilileri göreve davet etti. Köylüler, bu acil durumun çözüme kavuşması için seslerini duyurmak istiyor.