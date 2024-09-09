2024-2025 eğitim-öğretim yılı başlarken, Denizli Otizm Derneği Başkanı Burcu Bilik, otizmli bireylerin okula başlama süreçlerinde yaşadıkları zorlukları vurguladı. Her yıl benzer sorunlarla karşılaştıklarını belirten Bilik, otizmli bireylerin ayrımcılığa maruz kaldığını ve eşit eğitim hakkının sağlanması gerektiğini ifade etti.

Eğitimde yaşanan sorunlar devam ediyor

Denizli Otizm Derneği, her eğitim-öğretim döneminde otizmli bireylerin ve ailelerinin çeşitli engellerle karşılaştığını dile getirdi. Burcu Bilik, okulların açılacağı tarihin önceden belirli olmasına rağmen, otizmli öğrencilerin okula kabul edilmemesi, öğretmen eksiklikleri ve materyal yetersizlikleri gibi problemlerin devam ettiğini söyledi. Bu durumun, otizmli bireylerin eşit vatandaş olarak görülmemesinden kaynaklandığını belirten Bilik, şu sözleri ekledi: "Öğrencilerimizin okula kabul edilmemesi, öğretmen eksikliği, materyal yetersizliği gibi sorunlar sürekli tekrar ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu konuda acil tedbirler alması gerekiyor."

Başvuru için gerekenler

Burcu Bilik, eğitimle ilgili yaşanan sorunların çözüme kavuşması için aileleri dilekçe ile başvuru yapmaya teşvik etti. Yazılı başvuruların yeterince yapılmamasının, sorunların tekrarına neden olduğunu belirtti. Bilik, ailelerin sorunları çözmek için izlemesi gereken adımları da şu şekilde sıraladı:

Başvurularınız belirli bir sıraya göre yapılmalı ve mutlaka yazılı olmalı.

Okul müdürlüğüne, ilçe milli eğitim müdürlüğüne ve il milli eğitim müdürlüğüne dilekçelerle başvurmalısınız.

Her birimden evrak kayıt numarası almayı unutmayın.

Başvuruların bir örneğini Denizli Otizm Derneği ile paylaşarak süreci birlikte takip edebiliriz.