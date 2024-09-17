Denizli Sanayi Odası (DSO), ekonomiye değer katma misyonuyla çalışmalarına devam ederken, AR-GE ve dijital dönüşüm alanında yeni fırsatlar keşfetmek için Mersin’de bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. DSO ekibinde Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Tillem, Sanayi ve Raporlama Müdürü Erhan Aslan ve İhracat İşlemleri ve Teşvikler Uzmanı Aslı Öztürk yer aldı.

Mersin’de dijital dönüşüm ve AR-GE odaklı incelemeler

Ziyaretin ilk gününde, Mersin Model Fabrika ve Mersin Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi'nde ileri üretim teknikleri ile dijitalleşmenin sanayiye entegrasyonu incelendi. Ayrıca, Tedarik Zinciri Akredite Test ve AR-GE Merkezi’ndeki çalışmalarla, kalite yönetimi ve küresel pazarlara uygunluk süreçleri detaylı olarak gözlemlendi. DSO ekibi, sanayi 4.0’ın üretim süreçlerine katkılarını yerinde inceleyerek, işletmelerde verimlilik artırıcı çözümler hakkında bilgi aldı.

Endüstriyel tasarım ve stratejik veri analizi

Ziyaretin ikinci gününde ise Ticari İstihbarat Bilgi Merkezi (TBİM) ile Mersin Endüstriyel Tasarım ve KOBİ Danışmanlık Merkezi incelendi. Küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ) inovasyon ve tasarım desteği sunarak küresel pazarlarda daha rekabetçi olmalarına yönelik çalışmalar gözden geçirildi.

Küresel rekabet için teknolojik dönüşüm

Denizli Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Tillem, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, "Dijital dönüşüm, küresel rekabetin temel taşlarından biri haline geldi. Mersin Model Fabrika’da öğrendiklerimiz, Denizli sanayisinin geleceğe yönelik nasıl bir yol haritası izleyebileceğini gösterdi," ifadelerini kullandı.