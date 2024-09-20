Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kazanın ayrıntıları

Denizli’nin Gültepe Mahallesi’nde sabah saatlerinde gerçekleşen kazada, henüz plakası belirlenemeyen üç araç birbirine girdi. Kazanın nedeni henüz tespit edilemedi; ancak çarpışma sonucu bir araç devrildi, diğer iki araçta ise maddi hasar oluştu.

Olay yerine ekipler sevk edildi

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Bahçelievler şubesine bağlı itfaiye ekipleri, devrilen araçta mahsur kalan bir vatandaşı kurtardı ve sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralı durumu

Sağlık ekipleri, olay yerinde yaralıya müdahale ettikten sonra ambulansla hastaneye sevk etti. Kazada can kaybı yaşanmazken, bir kişinin yaralandığı bildirildi. Üç araçta da maddi hasar meydana geldi.

Soruşturma başlatıldı

Kazanın ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldığı, kaza nedeninin belirlenmesi için gerekli incelemelerin yapılacağı ifade edildi.