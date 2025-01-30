Denizli’de 31 Ocak Cuma günü hava genel olarak parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık 6°C ile 16°C arasında değişecek. Nem oranı %55 ile %91 arasında değişirken, rüzgar hızı ise 5 km/sa ile 18,8 km/sa arasında olacak. Gün boyunca sıcaklık en düşük -3°C, en yüksek ise 18,8°C civarında seyredecek.

Saatlik hava durumu

24.00 - 03.00: Puslu, sıcaklık 8°C, nem %91, rüzgar 3 km/sa, 14 km/sa hızında.

03.00 - 06.00: Puslu, sıcaklık 7°C, nem %91, rüzgar 3 km/sa, 13 km/sa hızında.

06.00 - 09.00: Puslu, sıcaklık 8°C, nem %86, rüzgar 1 km/sa, 10 km/sa hızında.

09.00 - 12.00: Parçalı bulutlu, sıcaklık 12°C, nem %66, rüzgar 5 km/sa, 18 km/sa hızında.

12.00 - 15.00: Parçalı bulutlu, sıcaklık 15°C, nem %56, rüzgar 5 km/sa, 20 km/sa hızında.

15.00 - 18.00: Parçalı bulutlu, sıcaklık 13°C, nem %72, rüzgar 1 km/sa, 19 km/sa hızında.

18.00 - 21.00: Parçalı bulutlu, sıcaklık 10°C, nem %75, rüzgar 2 km/sa, 9 km/sa hızında.

21.00 - 24.00: Parçalı bulutlu, sıcaklık 9°C, nem %74, rüzgar 2 km/sa, 9 km/sa hızında.

31 Ocak 2025 Denizli hava durumu görmek için tıklayın.