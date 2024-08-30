Denizli yeni haftaya girilmesiyle birlikte en çok merak edilenlerin başında haftanın hava durumu oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 5 günlük hava tahmin raporuna göre Denizli hava sıcaklıkları bu hafta da mevsim normalleri üzerinde olacak.

30 Ağustos 2024 Cuma günü Denizli sıcak olacak. Sıcaklığın 21 derece ile 35 derece arası olması beklenirken nem oranının yüzde 26 ile yüzde 58 arasında olması öngörülüyor.

31 Ağustos 2024 Cumartesi günü Denizli hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklığın 20 derece ile 34 derece arası olması beklenirken nem oranının yüzde 29 ile yüzde 765 arasında olması öngörülüyor.

1 Eylül 2024 Pazar günü Denizli hava gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Sıcaklığın 20 derece ile 32 derece arası olması beklenirken nem oranının yüzde 39 ile yüzde 72 arasında olması öngörülüyor.

2 Eylül 2024 Pazartesi günü Denizli hava gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Sıcaklığın 19 derece ile 33 derece arası olması beklenirken nem oranının yüzde 36 ile yüzde 74 arasında olması öngörülüyor.

3 Eylül 2024 Salı günü Denizli hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklığın 20 derece ile 32 derece arası olması beklenirken nem oranının yüzde 28 ile yüzde 63 arasında olması öngörülüyor.

Aşırı sıcaklardan korunma yöntemleri

Aşırı sıcaklar çeşitli sağlık problemlerini de beraberinde getirmektedir. Sıcaklık ve nem artışına bağlı olarak vücut ısısı artmakta ve metabolizma bu yeni duruma uyum sağlamaya çalışmaktadır. Normalde terleme ile vücut ısısı dengede tutulmaya çalışılır. Ancak aşırı sıcaklarda sadece terleyerek vücut ısısı dengede tutulamaz. Yaşlılar, bebekler ve kronik hastalığı olanlarda terleme mekanizması ile vücut ısısının dengede tutulması her zaman mümkün olmayabilir. Yine ortamdaki nem oranı yüksekse terleme suretiyle vücut ısısı yeterli düzeyde düşmeyebilir. Ayrıca şişmanlık, herhangi bir hastalığa bağlı yüksek ateş, aşırı sıvı kaybı (dehidratasyon), kalp hastalığı, ruh ve sinir hastalığı, alkol ve uyuşturucu madde kullanımı ile tedavi amaçlı bazı ilaçların (tansiyon düşürücüler, idrar söktürücüler vb.) kullanımı da sıcak havalarda terlemeyi etkileyen diğer faktörlerdendir. Bu gibi durumlarda yükselen vücut ısısı beyin ve diğer hayati organlarda hasara yol açabilir.