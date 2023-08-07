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Polisin yaptığı kontrolde, uyuşturucu tedavisi gördüğü öğrenilen U.A'nın cesedinin yanında enjektör bulunduğu belirtildi.

Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde U.A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Denizli'de kurban keserken yaralanan 130 kişi hastanelik oldu

Denizli'de kurban keserken yaralanan 130 kişi hastanelik oldu

Kayhan Mahallesi'ndeki bir apartmanın 2. katında annesi ve üvey babasıyla yaşayan U.A'nın (24) ailesi, eve geldiklerinde genci hareketsiz yatarken buldu.