Olay, Tavas ilçesi Sarıabat Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tuncer Bozdere çalıştığı depoda yüksek elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların durumu fark edip ihbarda bulunması üzerine olay yerine hızla jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Tuncer Bozdere kurtarılamadı ve olay yerinde hayatını kaybetti.

Bozdere’nin cenazesi, Honaz ilçesinde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.