Tarım ve Orman Bakanlığı’nın desteğiyle, Denizli'de yürütülen Bitki Sağlığı ve Karantina Daire Başkanlığı'nın 2022-2025 yılları arasındaki Kalıntı Eylem Planı doğrultusunda, Nar Kalıntı Eylem Planı hayata geçirildi. Bu çerçevede, Pamukkale ilçesi Kocadere Mahallesi'nde düzenlenen Tarla Günü etkinliği ile üreticilere biyolojik mücadele yöntemleri anlatıldı.

Biyolojik mücadele ile kimyasal kullanımı azalıyor

Denizli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün düzenlediği Nar Kalıntı Eylem Planı çerçevesinde, üreticilere biyolojik mücadelenin faydaları anlatıldı. Projede kimyasal mücadeleye alternatif olarak biyoteknik ve biyolojik yöntemlerin uygulanması hedefleniyor. Bu yöntemlerle, nar üretiminde pestisit kullanımının azaltılması ve çevreye zarar verilmeden sürdürülebilir tarım yapılması amaçlanıyor.

TriMail Biyolojik Tarım Genel Müdürü Dr. İsmail Atay, biyolojik mücadelede kullandıkları teknikler hakkında bilgi verdi: "Mart ve Nisan aylarında zararlı böceklerin takibi için tuzaklar kurarak popülasyon analizi yaptık. Faydalı böceklerin salımını bu analizlere göre ayarladık ve normalde 15 kez insektisit kullanılırken, biz sadece 2-3 kez ilaç kullandık."

Tasarruf ve çevreye katkı

Hitaf Agro Genel Müdürü Fatih Tanyıldızı, biyolojik mücadele ile elde edilen yakıt ve su tasarruflarına dikkat çekti. "Nar bahçelerinde 15 ilaçlama yerine 2-3 ilaçlama yapılarak, 202.000 litre yakıt ve 45 ton su tasarrufu sağlandı" diyen Tanyıldızı, çiftçilerin maliyetlerini düşürerek daha sürdürülebilir bir tarım sürecine katkıda bulunduğunu belirtti.

Gıda güvenliği ve ihracat potansiyeli artıyor

Pamukkale ilçesindeki üç nar bahçesinde toplamda 50 dekar alanda yürütülen proje kapsamında, zararlı böcek popülasyonları doğal düşmanlarıyla kontrol altına alınıyor. Toplam 6 faydalı böcek salımı gerçekleştirilmiş durumda. Projenin başlıca amacı, gıda güvenliğini sağlarken ihracat potansiyeli yüksek ürünlerin miktarını artırmak.

Bitki Sağlığı Karantina Daire Başkanlığı Ziraat Mühendisi Hüseyin Akyazı, biyolojik mücadeleyle kalıntı problemlerinin ortadan kalkacağını ve bu sayede ürünlerin ihracatının daha kolay hale geleceğini belirtti. "İhracatın artmasıyla çiftçilerin kazancı da artacak," diyen Akyazı, üreticilere İl Tarım Müdürlüğü ile iş birliği yaparak mücadeleyi sürdürmeleri gerektiğini vurguladı.

Faydalı böcekler ile zararlılarla mücadele

Proje kapsamında, nar bahçelerinde zarar yapan Turunçgil Unlubit zararlısına karşı, 75.000 Cryptolaemus montrouzieri ve 148.500 Leptomastix dactylopii faydalı böcek salımı gerçekleştirildi. Bu sayede pestisit kullanımını büyük ölçüde azaltarak, daha sağlıklı ve güvenilir ürünler elde edilmesi sağlandı.