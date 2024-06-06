Denizli’deki fırınlar, artan maliyetler karşısında ekmek fiyatlarına zam yapma kararı aldı. Bu zam talepleri sonucunda, Denizli’de ekmek fiyatlarına yüzde 25 zam yapılmasına karar verildi.

Denizli’de ekmek fiyatlarına yönelik tartışmalar uzun süredir devam ediyordu. Fırıncı esnafı, artan maliyetler nedeniyle zam taleplerini iletiyordu. Sonunda bu taleplere onay çıkarak ekmek fiyatlarında yüzde 25’lik bir artış kararı alındı.

8 Temmuz 2023’te 7 TL’ye yükseltilen 200 gram ekmek fiyatı, 12 Ocak 2024 itibariyle 8 TL’ye çıkarılmıştı. Şimdi ise yaklaşık altı aylık bir sürenin ardından ekmek fiyatları yeniden güncellenerek 10 TL olarak belirlendi.

Vatandaş Endişeli

Denizli’de ekmek fiyatlarındaki artış, vatandaşların temel ihtiyaçlarının maliyetlerini artıracak gibi görünüyor. Ancak birçok vatandaş, fırıncı esnafını bu durumdan sorumlu tutmadığına dikkat çekiyor ve mevcut ekonomik koşulların zorluğunu anlamaya çalışıyor.

Diğer Şehirlerde de Zam Bekleniyor

Denizli’deki bu zam kararının ardından, diğer şehirlerden de benzer zam haberlerinin gelmesi bekleniyor. Bu durum, ülke genelinde ekmek fiyatlarının artış eğilimini sürdüreceğini gösteriyor.