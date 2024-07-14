Denizli'nin Güney ilçesinde meydana gelen trajik kazada, sepetli motosikletle 3 metre yükseklikten düşen Oktay Burkay olay yerinde hayatını kaybetti, eşi Emine Burkay'ın ise hastanede beyin ölümü gerçekleşti.

Üç tekerlekli motosiklet kazası

Güney ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de, Güney Belediyesi'nde çalışan Oktay Burkay (39), eşi Emine Burkay ile birlikte üç tekerlekli sepetli motosikletle evlerine doğru ilerlerken aracın kontrolünü kaybetti. Motosiklet yoldan çıkarak 3 metre yükseklikten boşluğa düştü. Düşmenin etkisiyle motosikletin üzerindeki çift sert bir şekilde yere çarptı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından Oktay ve Emine Burkay'ı ağır yaralı olarak hastaneye sevk etti. Oktay Burkay, ambulansta hayatını kaybetti. Emine Burkay ise Denizli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Beyin ölümü gerçekleşti

Hastaneye kaldırılan Emine Burkay, yapılan kalp masajı sonucu geri döndürülmesine rağmen beyin ölümü gerçekleşti. Kadının, cihaza bağlı olarak yaşatıldığı öğrenildi.