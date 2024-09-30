Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, motosikletin yolda bekleyen bir otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada, 27 yaşındaki Mehmet Kale hayatını kaybetti. Kazada yaralanan diğer genç ise hastaneye kaldırıldı. Kaza, Pamukkale ilçesi Dokuzkavaklar Mahallesi'nde bulunan Ankara Bulvarı'nda yaşandı.

Olay, gece saatlerinde Ankara Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 54 HH 572 plakalı otomobil ile 20 AOH 841 plakalı hafif ticari araç kaza yaptı. Çarpışmanın ardından otomobil, yol ortasında hareket edemez hale geldi. Sürücüsü ise çekici beklerken yola reflektör yerleştirerek önlem aldı. Ancak bu sırada, 20 ATL 927 plakalı motosiklet, yolda bekleyen kaza yapmış araca hızla çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle motosiklette bulunan Mehmet Kale ve Fatih Sezer, otomobilin içerisine savruldu. Olay yerine hızla polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Fatih Sezer’i Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırırken, Mehmet Kale'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Kale’nin cansız bedeni, incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna gönderildi.

Motosikleti kimin kullandığı henüz belirlenemezken, polis ekipleri kazanın nasıl gerçekleştiğini netleştirmek amacıyla çevredeki güvenlik kameralarını ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) görüntülerini incelemeye aldı. Kaza sonrası bulvar bir süre tek şerit olarak trafiğe açık kaldı, ancak kazalı araç ve motosikletin kaldırılmasıyla trafik normal akışına döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.