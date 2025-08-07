Denizli’nin Pamukkale ilçesinde yaşanan korkunç olayda, şizofreni hastası ve doktor olan 37 yaşındaki M.G., yatalak annesi H.G.G.’yi yaklaşık 2 saat boyunca darp etti. Aldığı darbeler sonucu beyin kanaması geçiren yaşlı kadın, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Olay, Pamukkale’ye bağlı Fesleğen Mahallesi’nde meydana geldi. İki yıldır yatağa bağımlı olan H.G.G.’nin bakımını yaklaşık 2 aydır üstlenen bakıcı A.K., sabah kapıyı açtığında kanlar içinde baygın halde yatan yaşlı kadını gördü. Hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayan A.K., sağlık ekiplerinin sevk edilmesini sağladı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan kadın, daha sonra Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Kadının vücudunda çok sayıda morluk ve beyin kanaması tespit edildi.

Yaşanan dehşetin detayları, evdeki güvenlik kamerası kayıtları sayesinde ortaya çıktı. Kamera görüntülerinde, M.G.’nin gece saat 23.30’dan sabah 01.30’a kadar annesine şiddet uyguladığı, "Para bul, para bul bana. Para bulursan buradan defolacağım" diyerek tehditlerde bulunduğu görüldü. Kadının çektiği acıya rağmen kendini korumaya çalışması ve feryatları ise yürekleri burktu.

Olay sonrası bakıcı A.K., M.G.’nin kendisini de ölümle tehdit ettiğini söyledi. Şiddet uygulayan genç doktorun, annesini daha önce de defalarca dövdüğü öğrenildi. Psikolojik sorunları bulunan M.G.’nin, babasının vefatının ardından tedaviye düzenli uymadığı ve saldırgan tavırlar sergilediği ifade edildi.

Şikayetçi olan bakıcı A.K. ve hastanın yakınları, M.G. hakkında yasal işlemlerin başlatılmasını talep etti. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Yaşlı kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.