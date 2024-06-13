Tüm Yerel Yönetim Çalışanları Sendikası (Tüm-Yerel-Sen) ve Denizli Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan protokolle Sosyal Denge Tazminatı (SDS) yüzde 110'a çıkarıldı.

Tüm-Yerel-Sen ve Belediye anlaştı

Tüm-Yerel-Sen Denizli Şube Başkanı Özkan Karakaya ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun katılımıyla imzalanan protokolle, Büyükşehir Belediyesi ve DESKİ'de görev yapan kamu çalışanlarının SDS'si yüzde 80'den yüzde 110'a yükseltildi.

Karakaya: Başkana teşekkürlerimiz sunuyoruz

Tüm-Yerel-Sen Denizli Şube Başkanı Özkan Karakaya, sosyal demokrat bir belediyecilik anlayışı ile çalışanların yanında oldukları için Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu'na teşekkür etti. Karakaya, SDS'nin artırılmasının çalışanlar için önemli bir kazanım olduğunu ve enflasyon karşısında ezilmelerine engel olacağını ifade etti.

"Kamu Emekçilerini Ezdirmedik"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu da SDS'nin Büyükşehir Belediyesi ve DESKİ'de görev yapan kamu çalışanlarına hayırlı olmasını dileyerek şunları söyledi: "Şehrimize ve bizimle birlikte çalışan tüm arkadaşlarımıza hayırlı olsun. Gönlümüzden çok daha iyisi geçiyor ama malum belediyemizin içerisinde bulunduğu mali durum ortada. Bizim de vicdanımız elvermedi. Bugüne kadar yüzde 80 olarak uygulanan SDS'yi yüzde 110'a çıkardık. Kamu emekçilerimizi enflasyon karşısında ezdirmemek adına attığımız adım hayırlı uğurlu olsun. Bizimle beraber yol arkadaşlığı yapan arkadaşlarımızın bunun bilincinde olmasını istiyoruz."

İşçilere de maaş zammı müjdesi

Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu konuşmasında Denizli Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan işçilere de müjde verdi. Çavuşoğlu, "İşçi kardeşlerimizin maaşlarında da bir iyileştirmeye gideceğiz. Artık Denizli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde şehrine hizmet eden bütün kardeşlerimizle beraber daha güzel bir Denizli'yi oluşturacağız" dedi.