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İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkartılan sürücü Birsin ile araçta bulunan Cennet Hanım İnce (53), Nadide Kömür (48), İlknur Atalay (48) ve Ayşe Birsin (54) sağlık ekiplerince Tavas Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.