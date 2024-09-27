Denizli’nin Tavas ilçesinde, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından bir keçi sürüsüne düzenlenen silahlı saldırı sonucu 10 keçi telef oldu. Olay, Çakıroluk-Naldöken mevkisinde meydana geldi ve hayvanların sahibi Halil Kocabıyık, yaşanan trajediyi derin bir üzüntüyle anlattı.

Saldırı anı

Gecenin ilerleyen saatlerinde, Kocabıyık’a ait keçi sürüsüne tüfekle ateş açıldı. Sabah sürüyü otlatmak için kırsal alana giden çoban, farklı bölgelerde ölü ve yaralı keçileri görünce şok yaşadı. Yaralı olan iki keçiyi kurtarmak için çabalayan çoban, hayvanları omuzuna alarak kilometrelerce taşımak zorunda kaldı. Ancak, yaşatmak için verdiği mücadele sonuçsuz kaldı; yaralı keçiler son nefeslerini vermek üzereyken çıkardıkları inlemeler, izleyenlerin yüreklerini dağladı.

Sürü sahibinin açıklamaları

Halil Kocabıyık, olayın ardından duygularını şu sözlerle dile getirdi: “Dün sabaha karşı Çakıroluk mevkisine gittiğimde, yol üzerinde belirli aralıklarda ölmüş ve yaralı şekilde keçileri gördüm. Ne yapacağımı şaşırdım. Yaralı keçilerin bağırtısı ve inlemeleri hala kulağımdan gitmiyor. Saldırı anında korkup kaçan birçok keçimizi de bulamadık. Bu insanlık değil, dilsiz günahsız hayvanlardan ne istediniz? Onlar bizim evlatlarımızdı, canımızdı. Şu ana kadar 10 keçimiz telef oldu.”