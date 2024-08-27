Denizli’nin Kale ilçesinde, dinlenme tesisinden karayoluna kontrolsüz bir şekilde çıkan otomobile tır çarptı. Kazanın kıl payı atlatıldığı olayda, otomobildeki yolcu kadın şok yaşadı.

Kazanın detayları

Muğla’dan Denizli’ye seyir halinde olan otomobil, Uluçam Mahallesi’nde bulunan dinlenme tesisinde mola verdi. Yola devam etmek üzere harekete geçen otomobil, ana geçiş güzergahlarından biri olan karayoluna kontrolsüz bir şekilde çıkış yaptı. Bu esnada, Muğla’dan Denizli yönüne ilerleyen tır, otomobile çarpmamak için orta şeride kadar ilerledi. Tır sürücüsünün son anda yaptığı manevra sayesinde, olası ölüm veya ağır yaralanmalar önlendi.

Yolcu kadın şok geçirdi

Kazanın ardından otomobildeki yolcu kadın büyük bir şok yaşadı. Araçta oluşan hasarın ardından, çevredeki vatandaşların yardımıyla otomobilden çıkarılan kadın, kontrol amaçlı olarak ambulansla hastaneye sevk edildi.