Denizli Ticaret Odası (DTO) Meclisi, Temmuz ayına dair olağan toplantısında konuşan DTO Başkanı Uğur Erdoğan, “Marka, patent ve faydalı model başvurularındaki artışımız, Denizli’nin potansiyelini ve gücünü bir kez daha ortaya koymuştur. Hepinize, bugün burada olan ya da olmayan herkese, tüm üyelerimize, bu tablodaki katkıları ve emeklerinden dolayı tek tek teşekkür ediyorum” dedi.

Artan başvurular Denizli’nin gücünü gösteriyor

DTO Meclis Başkanı Salih Sarıkaya'nın yönetiminde gerçekleşen oturumda, Uğur Erdoğan, geçen yılın aynı dönemine göre yılın ilk beş ayında yapılan marka, faydalı model ve patent başvurularında önemli artışlar yaşandığını belirtti. Erdoğan, “Geçen yıla göre, marka başvuruları yüzde 7’den fazla, faydalı model başvuruları yaklaşık yüzde 12 ve patent başvuruları da yaklaşık yüzde 17 arttı. Faydalı modeldeki artışımız, ülke genelindeki oranın da üstüne çıktı. Denizli’nin gerçek potansiyelini ve gücünü bir kez daha ortaya koymuştur” ifadelerini kullandı.

Yabancı sermayeli firma sayısı artıyor

Başkan Erdoğan, Denizli’deki yabancı sermayeli şirketlerin sayısının da arttığını belirtti. Geçen ay iki, yılın ilk yarısında ise 16 yabancı sermayeli şirketin daha kurulduğunu ve DTO’ya kayıtlı yabancı sermayeli firma sayısının 399’a yükseldiğini açıkladı. Erdoğan, “Bunlar arasında Almanlarla ortaklık yapan 82 firma ile ilk sırada. 57 farklı ülkeden gelen yabancı yatırımcıların şehrimizdeki girişimlerindeki sermaye oranları yüzde 61. Yabancı sermaye tutarı ise 403 milyon TL’yi aştı” dedi.

Konut satışları yükselişte

Erdoğan, Denizli’de Mayıs ayındaki konut satışlarının bir önceki aya göre yaklaşık yüzde 47,5 arttığını duyurdu. Ancak geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 17 azaldığını belirtti. Erdoğan, “Yılın ilk beş ayındaki konut satışı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yine yaklaşık yüzde 16 azaldı. Ülke genelindeki azalışın yaklaşık altı katına ulaştı” diye konuştu.

DTO üye sayısında artış

DTO Başkanı Erdoğan, Oda’ya geçen ay 103 yeni üyenin kaydolduğunu, 44 üyenin ise kaydını sildirdiğini belirtti. Erdoğan, “Haziran sonu itibarıyla 21 bin 901 üyeye ulaştık. Faal üye sayımızı, son bir yılda yaklaşık yüzde 6 artırdık” dedi. Ayrıca, yılın ilk yarısında DTO tarafından verilen çeşitli belgeler ve onaylar hakkında da bilgi verdi: “427 sayısal takograf, 390 K belgesi, 141 kapasite raporu, 154 iş makinası tescili, 26 ekspertiz raporu, 6 yerli malı belgesi ve 6 levhaya kayıtlı sigorta acentesi belgesi düzenledik. Yeni levhaya kayıtlı sigorta acentesi belgesi, geçen yılın ilk yarısına göre yüzde 200 arttı.”

DTO Meclisi, gündemini ele alıp raporları oylamasının ardından dağıldı.