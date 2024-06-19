DENİZLİ (AA) - Denizli’nin Pamukkale ilçesinde tehlikeli şekilde yolculuk yapan motosiklet sürücüsü, cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
Mehmetçik Mahallesi Lise 1 Caddesi üzerinde 09 ACM 123 plakalı motosikletin sürücüsü, benzin deposunun üzerinde oturarak bir süre ilerledi.
Trafiği tehlikeye düşüren anlar, başka bir motosiklet sürücüsünün arkasındaki kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Görüntülerde, benzin deposunun üzerine oturan motosiklet sürücüsünün trafikte bir süre ilerlemesi yer alıyor.
Kaynak: aa