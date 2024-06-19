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Görüntülerde, benzin deposunun üzerine oturan motosiklet sürücüsünün trafikte bir süre ilerlemesi yer alıyor.

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Trafiği tehlikeye düşüren anlar, başka bir motosiklet sürücüsünün arkasındaki kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Mehmetçik Mahallesi Lise 1 Caddesi üzerinde 09 ACM 123 plakalı motosikletin sürücüsü, benzin deposunun üzerinde oturarak bir süre ilerledi.

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