Denizli’nin Honaz ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan yaptığı yoğun müdahale ile büyümeden kontrol altına alındı. Yangında 1,5 hektar alan zarar görürken, 165 hektar orman sahası yanmaktan kurtarıldı.

Yangın başladı ve hızla yayıldı

Bugün saat 13.30 sıralarında Honaz ilçesine bağlı Karaçay Mahallesi Kuşoğlu mevkiinde henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Bölgede etkili olan rüzgar, yangının geniş alana yayılmasına sebep oldu.

Ekipler hızlıca müdahale etti

Denizli Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, yangını kontrol altına almak için karadan ve havadan müdahalede bulundu. Havadan 3 helikopter, karadan ise 10 arazöz, 4 iş makinesi, 6 ilk müdahale aracı ve 87 yangın söndürme işçisi görev aldı.

Köylüler de destek verdi

Yangınla mücadeleye köylüler de ellerindeki kazma ve küreklerle, traktör ve su tankerleriyle destek verdi.

Yangın büyümeden kontrol altına alındı

Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangının ilerlemesi engellendi. Zamanında yapılan etkili müdahale sonucunda 165 hektarlık orman alanının zarar görmesi önlendi. Yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları ise devam ediyor.