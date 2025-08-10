

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Almanya Bundesliga temsilcisi Leipzig ile 23 yaşındaki Brezilyalı golcü Romulo’nun transferinde anlaşmaya yaklaştı. Leipzig, Manchester United’a satılan Benjamin Sesko’nun boşluğunu Romulo ile doldurmayı hedefliyor.

Bonservis konusunda uzlaşı sağlandı

Taraflar, Romulo’nun bonservisi için 20 milyon Euro’nun üzerinde bir rakam üzerinde anlaşmaya vardı. Bu transfer gerçekleştiğinde Göztepe, kulüp tarihinin en yüksek bonservisli satışını yapmış olacak.

Rize maçında kadroda yer almadı

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Çaykur Rizespor’a konuk oldu. Kritik maç öncesi Romulo, transfer görüşmelerinin yoğunluğu nedeniyle kadroya dahil edilmedi. Oyuncunun Almanya’da oynamaya sıcak baktığı ve İzmir’de görüşmelerin tamamlanmasını beklediği belirtildi.

Romulo’nun Göztepe performansı dikkat çekti

Romulo, 2023-2024 sezonunun devre arasında Athletico Paranaense’den kiralık olarak Göztepe’ye katıldı. Ocak 2025’te bonservisi 2.5 milyon Euro’ya alındı. 46 maçta 22 gol, 13 asistlik performansıyla Avrupa kulüplerinin radarına girmeyi başardı.