Türkiye'nin 40 yıllık fuarcılık tecrübesine sahip lider firması Orion Fuarcılık A.Ş., otomotiv sektörünün en büyük etkinliklerinden biri olan MOTTA Ege Motorlu Taşıtlar Fuarı’nı 04-08 Aralık 2024 tarihleri arasında Denizli EGS Park Fuar Alanı'nda düzenleyecek. Bu beş günlük etkinlik, sektördeki yenilikleri ve fırsatları bir araya getirecek.

Otomotiv dünyası Denizli’de buluşuyor

Orion Fuarcılık A.Ş., Türkiye’de birçok başarılı fuara imza atmış, fuarcılık dünyasının önemli isimlerinden biri olarak 2024 yılında otomotiv sektörüne yeni bir soluk getiriyor. MOTTA Ege Motorlu Taşıtlar Fuarı, başta otomobil, motosiklet, otobüs ve panelvan olmak üzere, elektrikli bisiklet, traktör ve çeşitli otomobil aksesuarlarının sergileneceği geniş bir ürün yelpazesini ziyaretçilerin beğenisine sunacak.

Son teknoloji ürünler sahne alıyor

Dünya çapında tanınmış otomotiv firmaları, MOTTA Fuarı’nda en yeni modellerini ve teknolojik gelişmelerini sergileyecek. Fuarda, özellikle son teknolojiye sahip araçlar ve modifiye parçalar büyük ilgi çekecek. Ziyaretçiler, otomotiv sektöründeki en yeni gelişmeleri yakından takip etme fırsatı bulacak ve birçok aracın lansmanına tanıklık edecek.

Yedek parça ve modifiye tutkunlarına özel fırsatlar

MOTTA Ege Motorlu Taşıtlar Fuarı sadece araç severlere değil, yedek parça ve modifiye tutkunlarına da hitap edecek. Fuarda, modifiye parça üreticileri ve yedek parça firmaları en yeni ürünlerini ziyaretçilerle buluşturacak. Otomobil tutkunları için kapsamlı bir alışveriş ve bilgi edinme imkanı sunan fuar, geniş ürün çeşitliliğiyle her ziyaretçinin ilgisini çekmeyi hedefliyor.

Fuara özel büyük kampanyalar ve indirimler

Dünya devi markalar, MOTTA Fuarı'na özel olarak düzenleyecekleri kampanyalarla en son model araçları, büyük indirimler ve cazip ödeme koşulları ile satışa sunacak. Ziyaretçiler, fuara özel avantajlı ödeme planlarıyla en uygun şartlarda yeni bir araç sahibi olma fırsatı yakalayacaklar. Bu sayede hem yeni teknoloji araçlarla tanışacaklar hem de büyük indirimlerden faydalanabilecekler.

Etkinliklerle dolu bir fuar deneyimi

MOTTA Ege Motorlu Taşıtlar Fuarı, sadece bir otomotiv etkinliği olmanın ötesinde ziyaretçilerine dolu dolu bir deneyim yaşatmayı hedefliyor. Fuar süresince düzenlenecek “Dene, Beğen, Al” etkinliği ile ziyaretçiler, satın almak istedikleri araçları test etme imkanı bulacak ve en doğru kararları verebilecekler. Bunun yanı sıra çocuklar için özel olarak düzenlenen “Akülü Araba Yarışı” minik ziyaretçilere eğlenceli anlar yaşatacak. Scooter meraklıları için düzenlenecek “En Yavaş Scooter” yarışı ise keyifli bir rekabet ortamı sağlayacak.

MOTTA Ege Motorlu Taşıtlar Fuarı’na katılmak isteyenler, www.mottashow.com adresi üzerinden online biletlerini kolayca temin edebilirler.