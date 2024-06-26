Merkezefendi Belediyesi Sanat Merkezi, yıl sonu sergisi ve gösterisi ile ilçenin kültür hayatına renk kattı. Merkezefendi Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlik, sanat merkezinde eğitim alan kursiyerlerin performanslarıyla büyük ilgi gördü. Belediye Başkanı Şeniz Doğan, etkinliğe katılan öğrencilere sertifikalarını takdim ederek başarıları için tebriklerini iletti. Öğrencileri yetiştiren öğretmenlere de katkılarından dolayı çiçek takdim edildi.

Sanat Merkezi bünyesinde düzenlenen çeşitli kurslarda eğitim alan öğrenciler, sahneye çıkarak gösterilerini sergiledi. Etkinlik kapsamında özellikle "Ritmin Melekleri" adlı grup, sahne performansıyla izleyicilere unutulmaz bir deneyim yaşattı. İki gün süren etkinlik boyunca sanat meraklıları ve vatandaşlar, kursiyerlerin yeteneklerini gözlemleme ve sanatın farklı disiplinlerindeki başarılarını takdir etme fırsatı buldu.

Başkan Doğan, etkinlikte yaptığı açıklamada, Merkezefendi'nin sanatla iç içe bir ilçe olma vizyonunu güçlendirmeye devam ettiklerini belirtti. Her yaş grubundan insanın sanatla buluştuğu bu etkinliklerin, ilçenin kültürel mirasına katkı sağladığını ve genç nesillerin sanata olan ilgisini artırdığını ifade etti. Şeniz Doğan, Merkezefendi Sanat Merkezi'nin gelecek dönemlerde de sanatseverlere zengin etkinlikler sunmaya devam edeceğini vurgulayarak, sanatın ilçenin aydınlık geleceğinde önemli bir rol oynayacağını dile getirdi.