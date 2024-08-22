Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde, sahte altın bileklik ve kolyeleri kuyumcularda satan dolandırıcılar, son işyerinde yakayı ele verdi. Olayın ardından gerçekleştirilen polis operasyonunda şüpheliler tutuklandı.

52 bin TL'lik sahte işlem

Olay, Saraylar Mahallesi Bayramyeri Meydanı’ndaki kuyumcular bölgesinde gerçekleşti. 3 şüpheli, ellerindeki sahte altın ürünlerini kuyumcularda satmak için harekete geçti. 5 farklı kuyumcudan toplamda 52 bin 260 TL değerinde sahte altın bileklik ve kolyeleri satışa sunmayı başaran dolandırıcılar, girdikleri son kuyumcuda fark edildi.

İş yeri çalışanı farketti

İş yeri çalışanının şüpheli hareketleri fark etmesiyle durum hemen yetkililere bildirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceledi ve detaylı bir çalışma başlattı. Şüphelilerin kimlikleri kısa sürede tespit edilerek, yakalanmaları için çalışmalar başlatıldı.

Sahte altınlar ve para ele geçirildi

Şüphelilerin il dışından geldikleri ve kullandıkları araç tespit edilerek, Denizli'ye giriş yaptıkları araçla birlikte yakalandılar. Yapılan üst aramasında 1 kolye, 3 bileklik olmak üzere toplam 4 sahte altın zincir, 98 bin 70 TL para ve 4 cep telefonu ele geçirildi.

Şüpheliler tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.