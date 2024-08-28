Denizli'nin Çal ilçesinde, tarihi eser ve çalıntı motosiklet ticareti yapan bir şüpheli, jandarmanın düzenlediği başarılı bir operasyonla yakalandı.

Şüphelinin evine baskın düzenlendi

Denizli'nin Çal ilçesine bağlı Hançalar Mahallesi'nde ikamet eden N.E. isimli şahıs, elinde bulundurduğu çok sayıda tarihi eser ve çalıntı motosikleti satmaya çalışırken jandarma ekiplerinin dikkatinden kaçamadı. Çal İlçe Jandarma Komutanlığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve KOM Şube Müdürlüğü'nün ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonda, şüphelinin evine baskın düzenlendi.

Operasyonda ele geçirilenler

Yapılan aramalarda, Bizans ve Roma dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 48 adet sikke, 12 tarihi obje, 2 yüzük, 1 tarihi sütun, 1 çalıntı motosiklet, 1 av tüfeği, 30 av tüfeği fişeği ve 5 tabanca fişeği ele geçirildi.

Soruşturma sürüyor

Şüpheli N.E.'nin, hırsızlık mallarını satın alarak sahtecilik yaptığı ve bu malları satmak için müşteri arayışında olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan N.E., jandarmadaki ifadesinin ardından adli makamlara sevk edildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.