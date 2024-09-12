Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan Bitkisel ve Hayvansal Üretim Desteklemeleri ile Tarımsal Üretim Planlaması bilgilendirme toplantıları, Türkiye genelinde devam ediyor. Bu kapsamda, Denizli’nin Acıpayam ilçesinde ilk toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıya, Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar, Acıpayam ve Serinhisar ilçe müdürleri, Ziraat Odası Başkanı, Ziraat Bankası Müdürü ve çeşitli kooperatif ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Çiftçiler, destekleme modelleri ve üretim planlamaları hakkında detaylı bilgi aldı.

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar, sunumunda tarımsal üretim planlamasının önemini vurguladı. Özellikle Acıpayam ve Serinhisar havzasında stratejik ürünlerin nasıl planlandığını ve yeni destekleme modelinin ayrıntılarını paylaştı. 13 stratejik ürün ve yem bitkileri kapsamında sağlanan desteklemeler hakkında bilgi veren Çınar, mazot ve gübre desteklerinin artırıldığını ve hayvancılık desteklerinin de genişletildiğini belirtti.

Çınar, sosyal medyada çıkan yanlış bilgilere karşı üreticileri uyararak, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın her zaman üreticinin yanında olduğunu ve desteklemeye devam edeceğini ifade etti.