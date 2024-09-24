Denizli Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan Denizli Teknik Tekstil Merkezi (DTTM), tekstil teknolojisi alanında eğitim alan öğretmenleri başarıyla sertifikalandırdı. 23 farklı şehirden gelen 46 meslek lisesi öğretmeni, Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilen sertifika töreninde belgelerini aldı.

Eğitimin kalitesini artırmak için bir adım daha

Tekstil teknolojisi alanındaki eğitimleri desteklemek amacıyla hazırlanan "Tekstil Teknolojisi Sektörel Mükemmeliyet Merkezi Kurulması Yoluyla Mesleki Eğitimin Kalitesinin Artırılması Projesi", Millî Eğitim Bakanlığı tarafından destekleniyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen eğitim programı, öğretmenlerin mesleki donanımlarını artırmayı hedefliyor.

Başkan Erdoğan, eğitim süreci boyunca öğretmenlerle bir araya gelerek onların görüşlerini dinledi ve elde edilen geri bildirimlerin projelerin gelişimi için rehber olacağını belirtti. Öğretmenler, eğitimin kalitesinden ve DTO’nun sunduğu olanaklardan son derece memnun kaldıklarını ifade ettiler.

Öğretmenlerden DTO’ya teşekkür

Eğitim alan öğretmenler, DTO’nun sağladığı eğitimlerin kendileri için büyük bir fırsat olduğunu vurguladı. Nevşehir Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden Ali Deveci, eğitimlerin güncellenerek devam ettirilmesini talep ederken, "Uygulamalı eğitimler sayesinde kendimizi yenileme fırsatı bulduk" dedi.

Amasya Suluova Adnan Menderes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden Sevilay Çürük ise, "İşletme ziyaretleri yaparak öğrendiklerimiz çok etkili oldu. Teşekkür ederiz" diyerek memnuniyetini dile getirdi.

Başkan Erdoğan’ın vurgusu: “Geleceğimiz emin ellerde”

Sertifika töreninde konuşan Başkan Erdoğan, proje ve eğitimlerin Avrupa Birliği'nin Sektörel Mükemmeliyet Merkezleri ile desteklendiğini hatırlatarak, "Bu merkezimiz, tüm Türkiye’ye hizmet veren bir yapı olarak kurulmuştur. Eğitimlerin ardından öğretmenlerimizin edindiği bilgilerin, gelecek nesillere aktarılacağından eminiz" ifadelerini kullandı.

Denizli: Tekstil eğitiminin kalbi

Denizli, tekstil alanındaki yenilikçi eğitim uygulamaları ile dikkat çekiyor. Teknik tekstil alanında sunduğu eğitim ve imkanlarla Türkiye'deki diğer iller için örnek teşkil eden DTTM, geleceğin kaliteli iş gücünü yetiştirmeye devam ediyor.

Başkan Erdoğan, tüm öğretmenlere eğitimlerinde başarılar dileyerek, "Denizli’nin doğal güzelliklerini bir kez daha görmeleri için hepsini tekrar bekleriz" dedi.