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Güvenlik önlemleri kapsamında, çökme yaşanan yol ulaşıma kapatıldı ve beton bariyerlerle çevrildi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından yolun yeniden trafiğe açılacağı belirtildi. Toprak kaymasının yaşandığı bölge ise dronlar aracılığıyla havadan görüntülendi.

Denizli 'nin Sarayköy ilçesinde, Altıntepe Mahallesi'nde meydana gelen toprak kayması sonucunda karayolunun bir kısmında çökme meydana geldi. Bu olayın ardından Denizli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler hızla çalışmalara başladı. Toprak kayması neticesinde oluşan hasarı gidermek amacıyla ekipler, iş makineleriyle temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

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