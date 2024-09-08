Denizli'de Yabancı Sermayeli Firmaların Sayısı 402'Ye Yükseldi

Denizli Ticaret Odası'nın (DTO) eylül ayı olağan meclis toplantısı, DTO Meclis Başkanı Salih Sarıkaya'nın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, şehir ekonomisi ve ticaretteki gelişmeler hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Yabancı sermayede Almanlar zirvede

Başkan Uğur Erdoğan, Denizli'deki yabancı sermayeli firmaların sayısının 402'ye ulaştığını belirtti. "Almanlarla ortaklık kuran 82 firma, en çok yatırım yapan grup olurken, İranlı ortaklar 66 firmayla ikinci sırada yer alıyor. Toplam yabancı sermaye ise 422 milyon TL'ye yaklaştı," dedi. Başkan Erdoğan ayrıca, 57 farklı ülkeden yatırımcıların şehre yatırım yaptığını ifade etti.

DTO üyeleri artıyor

DTO Başkanı Erdoğan, Denizli Ticaret Odası'nın 22 bin 112 üyeye ulaştığını belirterek, “Geçen ay 149 yeni üye kaydettik, 40 firma ise kaydını sildirdi,” dedi. Yılın başından itibaren odaya bin 58 yeni üye katıldığını ve üye sayısındaki artışın oda çalışmalarına olan güvenin göstergesi olduğunu vurguladı.

Denizli'de çek ödemelerinde yükseliş

DTO Başkanı, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi verilerine göre Denizli’de temmuz ayında ibraz edilen çek sayısının bir önceki aya göre yüzde 134,75, çek tutarının ise yüzde 98,77 oranında arttığını belirtti. Bu yükseliş, şehir ekonomisindeki hareketliliğin bir göstergesi olarak yorumlanıyor.

İş gücü ihtiyacı özel sektörde yoğunlaştı

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinde istihdamın haziran ayında yıllık bazda yüzde 3,4 arttığını söyleyen Başkan Erdoğan, İŞKUR’a kayıtlı açık iş pozisyonlarının büyük çoğunluğunun özel sektörden geldiğini vurguladı. Turizm, otelcilik, güvenlik ve garsonluk gibi meslekler en çok açık iş pozisyonlarının bulunduğu sektörler arasında yer aldı.

Enflasyon muhasebesi düzenlemesi

Başkan Erdoğan, uzun süredir üzerinde çalıştıkları enflasyon muhasebesi taleplerinin olumlu sonuçlandığını belirterek, “2023 sonu itibarıyla brüt satışları 50 milyon liranın altında olan işletmeler, 2024'ün ikinci ve üçüncü vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi kapsamından çıkarıldı,” dedi. Bu adımın KOBİ'leri büyük bir vergi yükünden kurtaracağını vurguladı.

Denizli ihracatında artış

DTO Başkanı Erdoğan, Denizli’nin ihracat rakamlarını da paylaştı. 2024'ün ilk 8 ayında Denizli’den 2,87 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini ve bu rakamın geçen yıla göre yüzde 2,4 arttığını söyledi. İhracatta en fazla artış yaşanan ülkeler arasında Fas, Mısır ve İspanya öne çıktı. Başkan Erdoğan, ihracatın son 12 ayda 4,25 milyar dolara ulaştığını ifade etti.

Cezaevlerinde istihdam projesi

Toplantıda ayrıca, Cezaevlerinden Sorumlu Cumhuriyet Savcısı Hasan Dönmez ve Denizli Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü İbrahim Soydan, meclis üyelerine hükümlülerin iş gücüne kazandırılmasıyla ilgili yürütülen projeleri tanıttı. İş gücüne yönelik atölye ve kursların detayları anlatıldı ve projeye destek çağrısında bulunuldu.