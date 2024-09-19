Denizli Büyükşehir Belediyesi, zor durumda olan çiftçilere destek sağlamak amacıyla yeni bir projeyi hayata geçiriyor. Belediye, arpa ve mısır alımı yaparak bu ürünleri flake yem haline getirip hayvan yetiştiricilerine ücretsiz dağıtacak. Destek kapsamında en fazla 5 büyükbaş hayvana sahip küçük işletmeler önceliklendirilecek.

Arpa ve Mısır Alımı İçin Son Tarih 30 Eylül 2024

Çiftçiler, arpa ve mısırlarını belediyeye satmak için 30 Eylül 2024’e kadar Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin internet sitesi üzerinden başvuruda bulunabilecek. Başvuru için güncel Çiftçi Kayıt Belgesi (ÇKS) gerekmekte. Arpa alım fiyatı kilogram başına 8,50 TL, mısır alım fiyatı ise 9,50 TL olarak belirlendi.

Gübre Desteği ile Kalite ve Verim Artırılacak

Belediye, çiftçilerin maliyetlerini düşürmek ve verimi artırmak amacıyla “20.20.0 kompoze gübre” desteği de sağlayacak. 30 Eylül 2024’e kadar başvuru yapılabilecek bu projeye, ÇKS kaydı olan ve en fazla 15 bin metrekare araziye sahip çiftçiler dahil olabilecek.

Başvurular Nasıl Yapılacak?

Gübre desteğinden yararlanmak isteyen çiftçilerin, başvuru formunu eksiksiz doldurması ve 2025 yılı için ÇKS kaydını güncellemiş olması gerekiyor. Başvurusu uygun görülen çiftçilere, teslimat bilgileri SMS ile bildirilecek. Zamanında teslim alınmayan gübreler için hak kaybı yaşanacak.