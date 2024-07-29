TFF 3. Lig'e düşen Denizlispor'da, mali sorunların yanı sıra yönetim krizleri de devam ediyor. Kulüp Başkanı Ahmet Yalın Yıldırım, eski başkan Mehmet Uz'a yönelik ciddi suçlamalarda bulundu. Yıldırım, Uz'un, yöneticilerden alınan mali destekleri kendi üzerinden kulübe vererek temlik talep ettiğini ve bu miktarın 20 milyon TL olduğunu öne sürdü.

Başkan Yıldırım'ın açıklamaları

Başkan Ahmet Yalın Yıldırım, yaptığı açıklamada, "Kapalı kapılar ardında birçok şey yapılmış. Bir şeyleri kılıfına uydurarak kendisine gelir sağlamış. Kayıtlar bizde. Hepsi incelendi. Kulübün Uz'a değil, Uz'un kulübe borcu vardır." dedi. Yıldırım, Mehmet Uz'a ay sonuna kadar süre tanıdıklarını, bu sürenin de 48 saat sonra dolacağını belirtti.

Hukuki süreç başlatılabilir

Başkan Yıldırım, Mehmet Uz'dan bir geri dönüş alamamaları durumunda hukuki yollara başvuracaklarını ifade etti. "Kendisinden bir geri dönüş alamazsak hukuk davası değil, ceza davası açacağız." açıklamasını yaptı. Bu durum, kulüp içinde ve taraftarlar arasında büyük bir yankı uyandırdı.