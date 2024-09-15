Bu galibiyetle sarı-lacivertliler, kulüp tarihinin ligdeki en uzun yenilmezlik serisine 32 maça çıkmış oldu.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Fenerbahçe, maçın başından itibaren etkili bir performans sergiledi. Sarı-lacivertlilerin 22. dakikada Allan Saint-Maximin'in ceza sahası yayından attığı şık golle 1-0 öne geçti.

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Golün ardından baskısını sürdüren Fenerbahçe, 39. dakikada VAR incelemesi sonrası kazandığı penaltı fırsatını değerlendirdi. Dusan Tadic'in düzgün vuruşuyla topu ağlara göndermesi, ilk yarının sonucunu 2-0 olarak belirledi.

İkinci yarıda her iki takım da pozisyonlardan yararlanamazken, Fenerbahçe maçı 2-0'lık skorla tamamladı. Bu galibiyetle puanını 13'e çıkaran Fenerbahçe, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Gelecek hafta sarı-lacivertliler, derbi maçında Galatasaray'ı konuk edecek. Kasımpaşa ise 5 puanla 15. sırada yer almakta ve bir sonraki maçında Antalyaspor'u ağırlayacak.

Maçtan Dakikalar:

  • 22. Dakika: Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Tadic'in pasında ceza sahası önünde topla buluşan Saint-Maximin, şık bir plase vuruşla meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlara gönderdi.
  • 24. Dakika: Kasımpaşa’nın etkili atağında Da Costa’nın sert şutu az farkla yandan dışarı çıktı.
  • 37. Dakika: Fenerbahçe penaltı kazandı. Saint-Maximin'in ceza sahasına girmesi sırasında Opoku’nun müdahalesiyle yerde kalması sonucu VAR uyarısı üzerine hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.
  • 39. Dakika: Penaltı atışında topun başına geçen Tadic, düzgün bir vuruşla farkı 2'ye çıkardı.
Editör: Sedef Didem Ezme