Bu galibiyetle sarı-lacivertliler, kulüp tarihinin ligdeki en uzun yenilmezlik serisine 32 maça çıkmış oldu.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Fenerbahçe, maçın başından itibaren etkili bir performans sergiledi. Sarı-lacivertlilerin 22. dakikada Allan Saint-Maximin'in ceza sahası yayından attığı şık golle 1-0 öne geçti.

Golün ardından baskısını sürdüren Fenerbahçe, 39. dakikada VAR incelemesi sonrası kazandığı penaltı fırsatını değerlendirdi. Dusan Tadic'in düzgün vuruşuyla topu ağlara göndermesi, ilk yarının sonucunu 2-0 olarak belirledi.

İkinci yarıda her iki takım da pozisyonlardan yararlanamazken, Fenerbahçe maçı 2-0'lık skorla tamamladı. Bu galibiyetle puanını 13'e çıkaran Fenerbahçe, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Gelecek hafta sarı-lacivertliler, derbi maçında Galatasaray'ı konuk edecek. Kasımpaşa ise 5 puanla 15. sırada yer almakta ve bir sonraki maçında Antalyaspor'u ağırlayacak.

Maçtan Dakikalar:

22. Dakika : Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Tadic'in pasında ceza sahası önünde topla buluşan Saint-Maximin, şık bir plase vuruşla meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlara gönderdi.

: Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Tadic'in pasında ceza sahası önünde topla buluşan Saint-Maximin, şık bir plase vuruşla meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlara gönderdi. 24. Dakika : Kasımpaşa’nın etkili atağında Da Costa’nın sert şutu az farkla yandan dışarı çıktı.

: Kasımpaşa’nın etkili atağında Da Costa’nın sert şutu az farkla yandan dışarı çıktı. 37. Dakika : Fenerbahçe penaltı kazandı. Saint-Maximin'in ceza sahasına girmesi sırasında Opoku’nun müdahalesiyle yerde kalması sonucu VAR uyarısı üzerine hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.

: Fenerbahçe penaltı kazandı. Saint-Maximin'in ceza sahasına girmesi sırasında Opoku’nun müdahalesiyle yerde kalması sonucu VAR uyarısı üzerine hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi. 39. Dakika: Penaltı atışında topun başına geçen Tadic, düzgün bir vuruşla farkı 2'ye çıkardı.