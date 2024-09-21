Bunlar da ilginizi çekebilir

45+5'te ise ilk yarı Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Süper Lig ’in 6. haftasında Fenerbahçe ve Galatasaray, Ülker Stadı’nda karşı karşıya geldi. Saat 20.00’de başlayan mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetti.

Fenerbahçe ve Galatasaray maçı sona erdi. Sarı-Kırmızılılar derbiyi 3-1 kazandı. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Dominik Livakovic (k.k.), 28. dakikada Dries Mertens ve 59. dakikada Gabriel Sara kaydetti.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.