Fenerbahçe ve Galatasaray maçı sona erdi. Sarı-Kırmızılılar derbiyi 3-1 kazandı. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Dominik Livakovic (k.k.), 28. dakikada Dries Mertens ve 59. dakikada Gabriel Sara kaydetti.
Süper Lig’in 6. haftasında Fenerbahçe ve Galatasaray, Ülker Stadı’nda karşı karşıya geldi. Saat 20.00’de başlayan mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetti.
Maçtan önemli ayrıntılar
21. dakikada Galatasaray, Lucas Torreira'nın şutunda direkten dönen topun Dominik Livakovic'e çarpıp ağlarla buluşmasıyla 1-0 öne geçti.
45+5'te ise ilk yarı Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
59. dakikada Gabriel Sara'nın golüyle Galatasaray 3. golü attı.
63. dakikada Fenerbahçe ilk golünü penaltıdan buldu.
İlk 11'ler
Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, Fred, İsmail, Tadic, Szymanski, Maximin, Dzeko
Galatasaray: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus, Mertens, Barış, Osimhen