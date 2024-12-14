Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında, İzmir derbisinde Aliağa Petkimspor, Karşıyaka'yı 83-82'lik skorla mağlup etti. Karşıyaka, maça hızlı başladı ve ilk 6 dakikayı 12-9 önde geçti. Ancak Aliağa Petkimspor, 9-0'lık bir seri ile durumu 18-12'ye getirerek periyodu 22-15 üstün tamamladı. İkinci çeyreğin başında, Dotson, Russell ve Van Beck'in art arda bulduğu basketlerle farkı 16 sayıya (33-17) çıkaran Aliağa Petkimspor, devreye 36-24 önde girdi. Karşıyaka, bu dönemde hücumda toparlanarak, 16 sayı üretti ve skoru 40-38'e getirerek soyunma odasına önde girdi.

Üçüncü çeyrekte Karşıyaka, 48-42’lik üstünlük sağladı, ancak Aliağa Petkimspor buna 11-0'lık bir seriyle karşılık vererek 26. dakikada Troy Selim Şav'ın 3 sayılık basketiyle 53-48 öne geçti. Karşıyaka, 53-53’lük eşitliği yakaladı ve son çeyreğe 64-64'lük eşitlikle girildi. Son periyotta büyük bir çekişmeye sahne olan mücadeleyi Aliağa Petkimspor, 83-82’lik galibiyetle tamamladı.

Bu sonuçla Aliağa Petkimspor, önemli bir zafer elde ederken, Karşıyaka ise son dakikada kaybederek moral bulmaya çalışacak.