Bunlar da ilginizi çekebilir

Sarı-lacivertlilerde sakatlığını atlatan ancak takımla çalışmalara başlayamayan Bright Osayi-Samuel'in karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

Süper Lig 'deki dev derbide Fenerbahçe ve Galatasaray kozlarını paylaşıyor. İşte ilk 11'ler...

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.