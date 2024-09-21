Süper Lig'deki dev derbide Fenerbahçe ve Galatasaray kozlarını paylaşıyor. İşte ilk 11'ler...
Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Fred, Szymanski, Tadic, Saint-Maximin, Dzeko
Galatasaray: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Mertens, Barış Alper, Yunus, Osimhen
Fenerbahçe'de Osayi-Samuel yok
Fenerbahçe'de zorlu müsabaka öncesinde tek eksik isim bulunuyor.
Sarı-lacivertlilerde sakatlığını atlatan ancak takımla çalışmalara başlayamayan Bright Osayi-Samuel'in karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.
Galatasaray'da tek eksik Ziyech
Sarı-kırmızılı ekipte Hakim Ziyech, sakatlığı sebebiyle Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek.
Kaynak: Haber Merkezi