Çocuğunu kurtarmaya çalışan baba, hayatını kaybetti

Van'ın Bahçesaray ilçesinde meydana gelen üzücü olayda, dereye düşen çocuğunu kurtarmaya çalışan bir baba, hayatını kaybetti. Olay, ilçenin Subaşı mevkiinde gerçekleşti. Yozgat'tan gelen ailenin 11 yaşındaki çocuğu, Müküs Çayı'na düştü. Baba, suya girerek çocuğunu kurtarmaya çalışırken akıntıya kapıldı.

Olay yerine ambulans, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi

Haberin alınması üzerine olay yerine ambulans, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Vatandaşların da yardımıyla suya düşen çocuk sağ olarak kurtarılırken, babanın cansız bedenine ulaşıldı. Baba, yapılan otopsisinin ardından memleketi Yozgat'a defnedilmek üzere gönderildi.

Olay yerine gelen ekipler, hızla kurtarma çalışmalarına başladı. Çocuğun sağ olarak kurtarılması büyük bir teselli olurken, babanın hayatını kaybetmesi ise büyük bir üzüntü yarattı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından, baba otopsi için morga kaldırıldı.

Olay, bölge halkı tarafından büyük bir üzüntüyle karşılandı

Yaşanan bu trajik olay, bölge halkı tarafından büyük bir üzüntüyle karşılandı. Ailenin acısını paylaşan vatandaşlar, olayın gerçekleştiği dere kenarında toplandı. Ailenin yakınları ve çevre sakinleri, baba için dualar etti.