İzmir Enternasyonal Fuarı, 3 Eylül Çarşamba günü ünlü sanatçı Derya Uluğ’u ağırlayacak. Saat 16:00’da başlayacak konser, fuar alanındaki Çim Konserleri kapsamında düzenlenecek. Öğrenci bileti alan katılımcıların, girişte öğrenci kimlik kartlarını göstermeleri gerekiyor.

Konser detayları

  • Sanatçı: Derya Uluğ

  • Tarih ve Saat: 3 Eylül Çarşamba, saat 16:00 (Kapı açılışı) / Konser saati 21:15

  • Bilet Fiyatı: 25₺

  • Etkinlik Alanı: İzmir Enternasyonal Fuarı, Çim Konserleri

Katılım kuralları

  • Öğrenci bileti alanların girişte öğrenci kimliği göstermesi zorunludur; kimlik olmayanlar tam giriş bileti almak zorundadır.

  • Satın alınan biletler, fuar ziyaretini de kapsamaktadır.

  • E-bilet mail ve SMS ile gönderilecektir; çıktı alınmasına gerek yoktur.

  • Satın alınan biletlerde iptal, iade ve değişiklik yapılamaz.

    İzmir Kafası Talk Show 3 Eylül’de KAT Sanat’ta
    İzmir Kafası Talk Show 3 Eylül’de KAT Sanat’ta
    İçeriği Görüntüle

  • Organizatör, uygun görmediği kişileri bilet bedelini iade ederek etkinlik alanına almama hakkına sahiptir.

  • Programda teknik veya kaçınılmaz aksaklık durumunda değişiklik yapılabilir.

  • Etkinlik girişinde bilet kontrolü yapılacaktır; bilet telefondan gösterilmelidir.

Fg24606 Imkonserleri F 06 8803

Kaynak: HABER MERKEZİ