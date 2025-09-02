İzmir Enternasyonal Fuarı, 3 Eylül Çarşamba günü ünlü sanatçı Derya Uluğ’u ağırlayacak. Saat 16:00’da başlayacak konser, fuar alanındaki Çim Konserleri kapsamında düzenlenecek. Öğrenci bileti alan katılımcıların, girişte öğrenci kimlik kartlarını göstermeleri gerekiyor.
Konser detayları
-
Sanatçı: Derya Uluğ
-
Tarih ve Saat: 3 Eylül Çarşamba, saat 16:00 (Kapı açılışı) / Konser saati 21:15
-
Bilet Fiyatı: 25₺
-
Etkinlik Alanı: İzmir Enternasyonal Fuarı, Çim Konserleri
Katılım kuralları
-
Öğrenci bileti alanların girişte öğrenci kimliği göstermesi zorunludur; kimlik olmayanlar tam giriş bileti almak zorundadır.
-
Satın alınan biletler, fuar ziyaretini de kapsamaktadır.
-
E-bilet mail ve SMS ile gönderilecektir; çıktı alınmasına gerek yoktur.
-
Satın alınan biletlerde iptal, iade ve değişiklik yapılamaz.
-
Organizatör, uygun görmediği kişileri bilet bedelini iade ederek etkinlik alanına almama hakkına sahiptir.
-
Programda teknik veya kaçınılmaz aksaklık durumunda değişiklik yapılabilir.
-
Etkinlik girişinde bilet kontrolü yapılacaktır; bilet telefondan gösterilmelidir.